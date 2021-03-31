Вильфанд рассказал о погоде в Москве в апреле

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Москвичей ожидает неоднородная погода в апреле: будет чередование теплых и прохладных периодов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве температурный фон прогнозируется выше нормы, но не на много. Кроме того, апрель все-таки ожидается неоднородным", - сказал он.

По словам Вильфанда, начнется апрель в Москве с теплой погоды, затем ожидается понижение ночной температуры до отрицательных показателей к выходным.

Вильфанд сообщил, что солнце не вернется в ближайшее время в Москву. "Пока циклоническая деятельность до понедельника-вторника. Прояснения будут, конечно, но того солнышка на голубом небе ждать не стоит", - отметил метеоролог.