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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в апреле

Руководитель Гидрометцентра России назвал погоду в апреле "неоднородной", а также отметил, что солнце не вернется в Москву в ближайшее время

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Москвичей ожидает неоднородная погода в апреле: будет чередование теплых и прохладных периодов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве температурный фон прогнозируется выше нормы, но не на много. Кроме того, апрель все-таки ожидается неоднородным", - сказал он.

По словам Вильфанда, начнется апрель в Москве с теплой погоды, затем ожидается понижение ночной температуры до отрицательных показателей к выходным.

Вильфанд сообщил, что солнце не вернется в ближайшее время в Москву. "Пока циклоническая деятельность до понедельника-вторника. Прояснения будут, конечно, но того солнышка на голубом небе ждать не стоит", - отметил метеоролог.

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