МИД КНР посоветовал журналисту BBC обратиться в полицию, прежде чем бежать на Тайвань

ПЕКИН, 31 марта. /ТАСС/. Корреспондент британской вещательной корпорации BBC в Пекине Джон Садворт должен был обратиться в полицию Китая с жалобой на угрозы, прежде чем бежать на Тайвань. Так официальный представитель МИД Хуа Чуньин в среду на регулярном брифинге прокомментировала заявление британской медиакорпорации, что ее журналисту пришлось покинуть Пекин после критики со стороны властей Китая.

"Мы узнали, что Джон Садворт покинул материковый Китай в тот момент, когда рассматривали вопрос о продлении его аккредитации. Он не сообщил нам, почему решил уехать", - сказала она. "Он не попрощался, а также не выполнил необходимые процедуры для завершения своей работы здесь. Я слышала, что некоторые лица и компании в Синьцзяне планируют подать в суд на Джона Садворта. Полагаю, что эти люди хотят защитить свои права и интересы юридическими средствами. Однако это никак не связано с правительством Китая. Мы никогда не угрожали ему", - добавила дипломат.

"Если Джон Садворт был объективным и честным в своих репортажах, тогда ему надо было принять участие в судебном разбирательстве. Если у него есть доказательства получения угроз, то ему надо было обратиться в полицию. Почему он решил бежать?" - сказала китайский дипломат.

Она отметила, что BBC придерживалась "необъективной позиции" в своих репортажах о Китае. "Особенно это касается Гонконга, эпидемии и Синьцзяна. Было много необъективных репортажей, которые были негативно встречены жителями Китая. Надеемся, что BBC будет уважать позицию Китая, прекратит очернять страну и начнет объективно и честно отражать ситуацию в КНР", - добавила Хуа Чуньин.

После этих слов официальный представитель МИД КНР продемонстрировала журналистам видеозапись, где некий мужчина, представленный как "Барри" заявил в сюжете Центрального телевидения Китая о том, что, по его мнению, BBC при репортажах о Китае ссылается на "лжеученых" и другие СМИ, а не на власти КНР. В видео было отмечено, что "Барри" является блогером в YouTube (доступ к этому видеохостингу на территории Китая заблокирован). На вопрос присутствовавшего на пресс-конференции МИД КНР другого корреспондента BBC о том, кем является этот человек на экране, Хуа Чуньин лишь сказала, что это видео ей "попалось случайно, но изложенная там позиция показалась интересной".

В среду британская вещательная корпорация BBC сообщила о том, что ее корреспондент в Пекине Джон Садворт покинул столицу КНР и перебрался на Тайвань после того, как китайские власти раскритиковали его профессиональную деятельность. "В своей работе Джон обнажал правду, которую китайские власти не хотели сообщать миру. BBC гордится репортажами Джона в Пекине, которые удостаивались наград, он остается нашим корреспондентом по Китаю", - отмечается в сообщении корпорации.

О конфликте

Ранее китайские власти, в том числе министерство иностранных дел, раскритиковали вышедший в феврале сюжет BBC, в котором говорилось о якобы имевших место случаях нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Правительство Китая опровергло подобные утверждения, обвинив корпорацию в передаче сведений, не соответствующих действительности. При этом в среду китайская газета Global Times проинформировала со ссылкой на источники, что ряд жителей Синьцзяна планирует подать иск к BBC за "создание ложных новостей, распространение слухов и клевету".

В феврале Национальное управление радио и телевидения Китая объявило о запрете вещания телеканала BBC World News на территории КНР из-за серьезных нарушений к требованиям достоверности и непредвзятости в репортажах. По этой причине китайский регулятор не примет заявку BBC World News на вещание на следующий год. Аналогичным образом поступили и власти в Гонконге.

В свете тех событий МИД Китая потребовал от BBC публичных извинений за "неправдоподобные новости и политизацию пандемии" заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Это случилось после того, как в конце января BBC опубликовала репортаж, в котором заявлялось, что власти КНР "на протяжении недель утверждали, что вспышка [COVID-19] под контролем", когда вирус уже получил широкое распространение.