Совфед обязал полицию сообщать обо всех судимостях кандидатов на выборах

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, обязывающий полицию предоставлять по запросу избирательных комиссий данные обо всех судимостях кандидатов на выборах, а также об их привлечении к административной ответственности за распространение экстремистских материалов или символики.

Изменения вносятся в статью 12 закона "О полиции". В настоящее время она предписывает полиции раскрывать данные о наличии только неснятой или непогашенной судимости у кандидатов на должность президента РФ, кандидатов в депутаты заксобраний и на выборные должности местного самоуправления. Поправка расширяет эту статью и обязывает МВД предоставлять данные "в отношении лиц, выдвинутых кандидатами на выборах, об имевшихся или имеющихся у них судимостях (о фактах их осуждения) с указанием категории преступления, о дате снятия или погашения судимости, о привлечении их к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20. 3 и 20. 29 КоАП РФ". Указанные статьи КоАП предусматривают наказание за производство и распространение экстремистских материалов, а также за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской (экстремистской) символики.

Одновременно вводится обязанность полиции раскрывать информацию о судимостях и фактах уголовного преследования лиц, назначаемых членами избирательных комиссий, а также о привлечении их в прошлом к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.

Принятый закон также устанавливает, что информация из банка данных полиции о лицах, осужденных за преступление или совершивших административное правонарушение, может передаваться "по запросам органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и их должностных лиц" в отношении организаторов митингов и демонстраций.

Кроме того, документ обязывает полицию предоставлять органам местного самоуправления данные о наличии непогашенной или неснятой судимости у кандидатов в присяжные заседатели.