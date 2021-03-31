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Пандемия COVID-19
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Переговоры Австрии и России о закупке "Спутника V" находятся на финальном этапе

Речь идет о поставках 1 млн доз препарата

ВЕНА, 31 марта. /ТАСС/. Москва и Вена находятся на финальном этапе переговоров перед приобретением Австрией вакцины от нового коронавируса "Спутник V" у России. Об этом сообщил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц перед началом встречи с послом РФ в Вене Дмитрием Любинским.

"Интенсивные переговоры позади, они прошли хорошо. Мы находимся "на последних метрах" в том, что касается закупки "Спутника V", - сказал Курц журналистам.

Как сообщило в среду Ведомство федерального канцлера Австрии, Курц и Любинский проведут рабочую встречу на тему возможной закупки у России российского препарата.

Ведомство федерального канцлера Австрии сообщило 30 марта, что Вена и Москва ведут переговоры о закупке 1 млн доз препарата "Спутник V" для вакцинации 500 тыс. человек, поставки могут быть реализованы тремя траншами - в апреле, мае и июне 2021 года.

В начале марта Себастьян Курц провел встречу с Кириллом Дмитриевым, руководителем Российского фонда прямых инвестиций, ответственного за международное производство и поставки вакцины "Спутник V". Дмитриев и Курц обсуждали вопрос применения вакцины от коронавируса "Спутник V" в Австрии, уточнял посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Австрию интересует закупка "Спутник V" и сотрудничество в его производстве, говорил тогда Курц. Представители Австрии и России также подписали соглашение о соблюдении австрийской стороной режима неразглашения при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате министерствами здравоохранения двух стран.

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года. Для нее используются препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.

Теги
АвстрияРоссияКурц, СебастьянПандемия COVID-19Дмитриев, Кирилл Александрович
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