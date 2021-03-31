Первый канал готов предоставить СФ данные о голосовании по песне на "Евровидение"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Первый канал высказал готовность предоставить Совету Федерации данные о ходе зрительского голосования по песне на конкурс "Евровидение". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недоумение по поводу песни, которая будет исполнена на конкурсе "Евровидение" участницей от России, она предложила запросить у Первого канала информацию о том, как проводится голосование.

"Песня для "Евровидения была выбрана с помощью зрительского голосования. За ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсче та голосов регламенту отбора. Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании", - сказали в пресс-службе.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. По результатам национального отбора, проведенного Первым каналом, Россию на смотре будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина"). Она выступит в первом полуфинале смотра 18 мая.