Голикова заявила, что Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российская система здравоохранения возвращается в плановый режим работы. В этой связи постепенно восстанавливаются диспансеризация населения и профосмотры, сообщила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры", - сказала она на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в пиковый период панемии было около 280 тыс. коек развернуто для пациентов с коронавирусом, а сегодня их около 120 тыс., то есть коечный фонд начал возвращаться к плановому оказанию помощи.