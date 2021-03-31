Финляндия продлила ограничения на границе до конца апреля

ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /ТАСС/. Финляндия продлила до 30 апреля введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на границе, в том числе с Россией. Об этом сообщила в среду пресс-служба финского правительства.

"Пандемия коронавируса продолжается. В связи с этим, а также для предотвращения распространения мутаций коронавируса необходимо продлить действие уже принятых решений [по ограничениям на границе] до 30 апреля", - говорится в опубликованном заявлении.

С 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

В настоящее время въезд в Финляндию из России разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств (рождение ребенка, серьезная болезнь близкого родственника, собственная свадьба). Кроме того, с 1 октября прошлого года въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, однако между странами возобновлено авиасообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле. С 19 февраля Финляндия закрыла на ночное время для пассажирского движения, кроме абсолютно необходимых поездок, три пункта пропуска на границе с РФ.

При этом в декабре рейсы между Москвой и Хельсинки возобновила российская авиакомпания "Аэрофлот". В конце января финская авиакомпания Finnair начала выполнять рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом, со 2 апреля она возобновит полеты в Москву.