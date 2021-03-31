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Пандемия COVID-19

Кабмин Германии заявил, что для использования "Спутника V" в ФРГ нужна сертификация EMA

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт напомнил, что тема "Спутника V" поднималась на видеоконференции с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона

БЕРЛИН, 31 марта. /ТАСС/. Позиция Германии по возможному использованию российской вакцины "Спутник V" не менялась - условия для этого появятся после допуска со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом заявил в среду журналистам в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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Он напомнил, что тема "Спутника V" поднималась на видеоконференции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, российского президента Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона в понедельник. "Использование зависит от того, будет ли препарат допущен в ЕМА. Оценка этого препарата должна проводиться на тех же основаниях, что и в случае с другими вакцинами", - отметил Зайберт.

Отвечая на вопрос, планирует ли ФРГ допустить "Спутник V" на национальном уровне, не дожидаясь ЕС, Зайберт сказал: "Позиция Германии не менялась". "Чтобы применяться в ФРГ, препарат должен быть допущен со стороны ЕМА", - добавил он.

И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие для применения вакцин - препараты должны иметь сертификацию европейского регулятора.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.

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ГерманияРоссияПандемия COVID-19
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