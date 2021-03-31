В Башкирии нарисовавшая двойку на лбу ученицы педагог уволилась из школы

УФА, 31 марта. /ТАСС/. Учительница начальных классов школы города Кумертау в Башкирии, которая нарисовала на лбу первоклассницы двойку, уволилась. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики в среду.

"Установлено, что учитель начальных классов 25 марта 2021 года во время образовательного процесса за ненадлежащее поведение и из-за отсутствия альбома для рисования поставила шариковой ручкой на лбу девочки двойку. Своими действиями педагог нарушила права учащейся, требования законодательства об образовании, должностной инструкции и унизила честь ребенка. Педагог уволена из школы по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Также прокуратура города внесла в адрес руководителя отдела образования города представление с требованием недопущения подобных нарушений.