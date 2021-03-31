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МЧС из-за угрозы пожаров взяло под контроль 8 тыс. поселений и 1,5 тыс. детских лагерей

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, с начала пожароопасного сезона возникли 74 очага природных пожаров

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Около 8 тыс. населенных пунктов и 1,5 тыс. детских лагерей взяты на контроль МЧС России из-за угрозы лесных пожаров. Об этом в среду сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

"В рамках надзорно-профилактических мероприятий осуществляются рейдовые осмотры территорий, населенных пунктов, садовых товариществ, а также детских лагерей, граничащих с лесными хозяйствами. Всего на контроль взято около 8 тыс. населенных пунктов, 1,5 тыс. детских оздоровительных лагерей, более 4 тыс. садоводческих товариществ, 2 тыс. объектов транспорта и энергетики и стратегически важных объектов, подверженных угрозе лесных пожаров", - сказал он.

С начала года выполнено более 4,5 тыс. межведомственных рейдов и более полутора тысяч оперативных выездов после получения сообщений о горении сухой растительности. Зиничев отметил, что в текущем году первые природные пожары были зафиксированы еще в январе - горели заповедники в Краснодарском и Приморском краях. "По нашим данным, сложная обстановка с природными пожарами ожидается на территории субъектов Сибирского, Дальневосточного, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказкого федеральных округов", - добавил он.

Всего, по словам главы МЧС, с начала пожароопасного сезона возникли 74 очага природных пожаров.

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