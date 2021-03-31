Минцифры запустило новую версию портала госуслуг в тестовом режиме

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минцифры в среду запустило новую версию портала госуслуг в тестовом режиме, старый портал планируется закрыть в III квартале 2021 года. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Я хотел бы, Владимир Владимирович, вас проинформировать о том, что, как и обещал Дмитрий Николаевич [Чернышенко, вице-премьер РФ] в январе этого года - мы открыли сегодня в тесте новую версию портала госуслуг. Все желающие могут с ней ознакомиться", - сказал он.

Шадаев отметил, что кроме серьезной технической модернизации и перехода на новую архитектуру будет изменено взаимодействие с пользователями. "Сейчас этот новый портал работает в параллель действующему порталу, я надеюсь, что вот сейчас мы отработаем технологии и в III квартале сможем старый портал закрыть и, соответственно, весь трафик будет отрабатываться у нас по-новому", - добавил глава Минцифры.