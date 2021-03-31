Путин призвал ведомства в период паводков и пожаров быть готовыми к любым ситуациям

НОВО-ОГАРЕВО, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал профильные службы быть готовыми к любым сюрпризам, которые может преподнести природа в паводковый и пожароопасный период.

"Какие бы сюрпризы нам природа ни преподносила, мы безусловно должны быть к любому варианту развития событий готовы. Очень на это рассчитываю", - сказал глава государства в среду на совещании с членами правительства, комментируя доклад руководителя Минприроды Александра Козлова о подготовке регионов к паводковому и пожароопасному сезону.

Затем президент обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой доложить о ситуации в лесной отрасли. Он отметил, что положение в данной сфере напрямую связано с вопросами защиты природы. "Мы давно говорим о необходимости декриминализации лесной отрасли. И ОНФ все время поднимает эти вопросы, тревогу бьет, занимается этим системно", - сказал Путин.

Он напомнил, что в феврале этого года вступил в силу федеральный закон, обеспечивающий госконтроль за всеми этапами заготовки, перевозки и переработки древесины. "Центральным элементом в этой работе должна стать модернизированная электронная система ЛесЕГАИС", - добавил Путин.