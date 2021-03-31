Минприроды считает высокими риски лесных пожаров в четырех регионах весной

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Высокий уровень пожароопасности в апреле и мае будет в регионах Северного Кавказа, Урала, Сибири и Дальнего Востока России, сообщил в среду глава Минприроды России Александр Козлов.

"По долгосрочному прогнозу пожарной опасности в апреле - мае "огневые риски" будут в регионах Северного Кавказа, Урала, Сибири и Дальнего Востока", - сообщил он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Козлова, с наступлением лета уровень пожароопасности вырастет еще регионах Приволжья, центра и юга России. "Лесопожарный период постепенно пойдет на спад лишь в октябре", - отметил министр.

На сегодняшний день пожароопасный сезон объявлен в 11 регионах. "По нашим данным, завтра об этом объявят еще 15 субъектов", - сообщил Козлов.