Регулятор ЕС не исключает связи вакцины AstraZeneca с образованием тромбов

ГААГА, 31 марта. /ТАСС/. Возможная связь между вакцинацией от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca, и образованием тромбов не доказана на данный момент, но возможна. С соответствующим заявлением выступило в среду Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

"К настоящему времени исследования не выявили специфичные факторы риска, такие как возраст, пол или проблемы со свертываемостью крови в прошлом, для этих редких явлений. Причинно-следственная связь не доказана, но возможна, поэтому необходим дальнейший анализ", - отметили в агентстве.