Лавров рассказал о создании новой образовательной организации МГИМО

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. МГИМО (У) МИД РФ и Группа компаний "Мать и дитя" создали автономную некоммерческую образовательную организацию высшего образования "Медицинский университет МГИМО - MEД". Об этом сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместном заседании наблюдательного и попечительского советов МГИМО.

"Отмечу еще один долгосрочный проект, который осуществляется в совершенно необычной для МГИМО сфере. По инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева МГИМО и Группа компаний "Мать и дитя" приняли решение о создании автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Медицинский университет МГИМО - MEД", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, образовательный процесс новой учебной организации будет осуществляться в Одинцовском филиале МГИМО, а также на площадях клинического госпиталя "Лапино" (принадлежит сети "Мать и дитя"), где в вскоре планируется строительство отдельного корпуса.