В РПЦ считают нужным законодательно закрепить механизм согласия на обработку личных данных

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Законодательное закрепление добровольного и информированного согласия на использование персональных данных в цифровой среде является необходимым, сказал в среду журналистам председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"В наше время, когда скорости распространения информации достигли небывалого темпа, важно закрепление в законодательстве четких установок о том, чтобы использование сведений о человеке было возможно только при его добровольном и информированном согласии, при полном понимании целей и особенностей использования его персональных данных. <...> Государство слышит голос церкви и верующих и готово идти им навстречу. Это касается и вопросов обеспечения прав граждан, желающих сохранять традиционный формат взаимодействия с государством и иметь возможность не зависеть от новых технологий", - сказал он.

По его словам, в Русской православной церкви (РПЦ) считают недопустимым использование современных цифровых технологий для всестороннего контроля человеческой жизни со стороны каких бы то ни было структур - государственных, коммерческих или же некоммерческих. "Важно, чтобы возможный отказ гражданина от использования цифровых документов и обращения за государственными услугами в электронном виде не привел к его дискриминации и поражению в правах. В последнее время некоторые услуги почти невозможно получить иначе, чем в электронном виде - эта ситуация беспокоит людей и повышает градус критического отношения к цифровым преобразованиям", - добавил Легойда.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметил он, часто получает обращения верующих, обеспокоенных внедрением новых технологий в повседневный обиход, а переговоры с государственными структурами показывают намерение государства не допускать нарушения прав тех, кто не пользуется цифровыми технологиями из каких-либо соображений. "Убежден, что общими усилиями государства, церковных структур и верующих будут уточнены нормы законодательства и созданы взвешенные механизмы полноценного обеспечения прав людей", - заключил председатель Синодального отдела.

В 2013 году Архиерейский собор РПЦ принял позицию церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных. В ней устанавливается, что церковь разделяет опасения граждан по поводу возможного использования персональных данных во вредоносных целях и считает недопустимым ограничение их прав в случае отказа дать согласие на обработку персональных данных.