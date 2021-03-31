Захарова назвала актом цензуры со стороны соцсетей США блокировку аккаунта RT на YouTube

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блокировку американским видеохостингом YouTube аккаунта арабской версии RT очередным актом цензуры со стороны интернет-платформ США.

Дипломат указала на то, что аудитория информационного ресурса составляет 5,5 млн подписчиков, а блокировка произошла без объяснения причин. "Учитывая, что RT регулярно подвергается беспрецедентному давлению в западных странах, где такими нечистоплотными методами пытаются конкурировать с популярным телеканалом, предполагаю, что речь идет об очередном акте цензуры со стороны американских платформ", - написала она на своей странице на Facebook.

"Надоело повторять заезженные политкорректные фразы. Поэтому скажу прямо: американские цифровые гиганты изнасиловали свободу слова. Именно так и никак иначе", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, такое отношение к средствам массовой информации со стороны американских элит привычно, а действия американских информационных монополистов по внутриамериканским вопросам касается только их, однако в случае с RT "это не американская юрисдикция". "Что еще должно произойти, чтобы стало понятно: от американского надругательства над правами журналистов и свободой слова мир "не может дышать"? Единственное разумное объяснение подобного насилия и травли - это сделали "внутренние американские террористы", - заключила Захарова.