В Сочи намерены создать горную полицию

СОЧИ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Сочи предлагают ввести административную ответственность за нарушение правил катания на горнолыжных курортах и создать в курортном регионе горную полицию, соответствующие инициативы планируется внести в заксобрание и региональный главк МВД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в среду.

"Администрация города Сочи будет ходатайствовать перед ГУ МВД России по Краснодарскому краю об увеличении штата сотрудников, закрепленных за горнолыжными курортами Красной поляны, а также о создании отрядов горной полиции", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, администрация города намерена выступить с инициативой к заксобранию Краснодарского края с предложением внести в региональный закон изменения и установить административную ответственность за катание вне оборудованных трасс или катание в состоянии алкогольного опьянения.

Необходимость вызвана тем, что туристы зачастую не соблюдают технику безопасности и установленные на курортах правила, в связи с чем растет число травм. По данным страховых компаний, уточнили в пресс-службе, каждый третий катающийся получает травмы. Кроме того, несчастные случаи часто происходят в труднодоступных местах, откуда требуется эвакуация вертолетом.

"Отсутствие нормативно-правового регулирования соблюдения безопасности туристами на горных склонах приводит к тому, что в пиковые дни в госпиталь Красной Поляны поступали несколько десятков человек, пострадавших на склонах, с травмами различной степени тяжести. Причины понятны: катание после выпивки, нежелание учиться кататься с инструктором, незнание и несоблюдение правил поведения на склоне, слишком сложный склон или слишком высокая скорость, спуски вне трасс по незнакомым местам без гида", - отметил заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Сочи Кирилл Сазонов, чьи слова приводит пресс-служба.