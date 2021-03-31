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Пандемия COVID-19
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EMA не видит оснований ограничивать использование вакцины AstraZeneca

Ранее Германия ограничила использование препарата гражданами старше 60 лет

ГААГА, 31 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не видит оснований для того, чтобы ограничивать использование отдельными группами населения вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca. Об этом заявила в среду на брифинге глава агентства Эмер Кук.

"Согласно научным данным, на данный момент нет оснований для того, чтобы ограничивать использование вакцины отдельными группами населения", - сказала она.

Ранее Германия ограничила использование препарата AstraZeneca гражданами старше 60 лет. Решение было принято после новых случаев тромбоза среди жителей ФРГ, получивших этот препарат, в возрастной группе до 60 лет. Всего зарегистрирован 31 такой случай, девять человек умерли. При этом прямой связи с вакцинацией установлено не было.

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