В Кении разрешили экстренное применение "Спутника V"

ПРЕТОРИЯ, 31 марта. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" получила от регулирующего фармацевтический рынок страны органа все необходимые разрешения для экстренного применения. Об этом заявил в среду председатель национальной целевой группы по борьбе с COVID-19 Альфред Аквала.

"Вакцина "Спутник V" находится и применяется в Кении на законных основаниях, - цитирует его кенийская газета The Star. - Есть список дистрибьюторов и определяются места для вакцинации "Спутником V".

Альфред Аквала уточнил, что разрешение на экстренное применение предшествует разрешению на использование средства без ограничения на всей территории страны и коммерческие операции с ним. Для того, чтобы вакцина от COVID-19 получила коммерческий статус, необходима рекомендация к ее использованию со стороны Всемирной организации здравоохранения, отметил он.

В посольстве РФ в Кении ТАСС сообщили, что первая партия "Спутника V" прибыла в страну почти две недели назад. В свою очередь агентство Bloomberg отмечает, что в ряде частных клиник Найроби можно получить прививку российской вакциной.

Президент Кении Ухуру Кениата объявил 26 марта, что страна оказалась в условиях третьей волны коронавируса. Он отметил, что пик новой волны будет достигнут в конце апреля. На текущий день в Кении выявлено 133 тыс. инфицированных коронавирусом, 2 147 человек скончались. По этим показателям страна занимает четвертую позицию среди стран Африки южнее Сахары после ЮАР, Эфиопии и Нигерии.