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Пандемия COVID-19

ВОЗ посоветовала применять "Ивермектин" против COVID-19 только при клинических испытаниях

Организация отметила, что пока свидетельства относительно применения "Ивермектина" для лечения пациентов от заболевания COVID-19 являются недостаточными

ЖЕНЕВА, 31 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала применять препарат "Ивермектин" в качестве лекарства от коронавируса только в рамках клинических испытаний. Об этом организация сообщила в опубликованном в среду в Женеве пресс-релизе.

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"Нынешние свидетельства относительно применения "Ивермектина" для лечения пациентов от заболевания COVID-19 являются недостаточными. Пока не будет получено больше данных, ВОЗ рекомендует применять это лекарство только в рамках клинических испытаний", - говорится в сообщении.

"Ивермектин" - созданное в 70-х годах прошлого века средство от паразитов, широко применяемое для лечения животных, а в ряде случаев и людей. Препарат показал высокую эффективность против коронавируса в культуре клеток, и с весны прошлого года его применяли в некоторых странах Латинской Америки для облегчения симптомов коронавирусной инфекции. Препарат успешно прошел несколько испытаний, однако количество их участников было небольшим.

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Пандемия COVID-19
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