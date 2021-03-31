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В Москве коронавирус выявили у 0,1% полностью вакцинировавшихся

Из них 76% переносят болезнь в легкой и бессимптомной формах
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек, которые сделали прививки от коронавируса в Москве, заразились коронавирусом. Это 0,1% от общего числа привившихся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

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"Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных. Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более 2 недель, заболели коронавирусом всего около 1 тыс. человек, что составляет около одной десятой процента", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что 76% заразившихся переносят болезнь в легкой и бессимптомной формах.

Как напомнили в пресс-службе, иммунитет начинает формироваться уже после введения первого компонента вакцины. Второй подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект. Однако формирование иммунитета к коронавирусу после вакцинации происходит индивидуально, поэтому после вакцинации по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности.

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день. Пройти вакцинацию против коронавируса в Москве можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 108 соглашений с частными медорганизациями, 85 клиник уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

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