Власти Смоленской области инициировали проверку после публикации видео с охотой на лосей

ТАСС, 31 марта. Губернатор Смоленской области Алексей Островский инициировал прокурорскую и ведомственную проверку после публикации в социальных сетях видеоролика, на котором запечатлена незаконная охота на лосей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областной администрации.

"Ознакомившись с видео, я потребовал от департамента [по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания] в кратчайшие сроки разобраться в столь вопиющей ситуации. Также в целях всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств этого возмутительного поступка я обратился в адрес прокурора Смоленской области Сергея Эдуардовича Карапетяна с просьбой провести соответствующую проверку", - приводит пресс-служба слова Островского.

Видеоролик, в котором зафиксирована незаконная массовая охота на лосей якобы на территории Смоленской области, появился в социальных сетях 30 марта. По предварительной информации регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания, охота могла проводиться на территории Тверской области. "Массового незаконного отстрела диких копытных животных на территории нашего региона в зимний период не фиксировалось", - отметили в пресс-службе.