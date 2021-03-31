На курорте "Архыз" проведут экстремальный фестиваль

ЧЕРКЕССК, 31 марта. /ТАСС/. Экстремальные соревнования по спуску на горных лыжах и сноуборде пройдут на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии 18 апреля благодаря продлению горнолыжного сезона до конца месяца, сообщили журналистам в среду в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

Ранее сезон завершался в марте. В компании отметили, что благоприятная погода и современная система оснежения способствуют продлению сезона до конца апреля.

"Изначально "АрхызФанФест" задумывался как способ ярко отметить на курорте закрытие горнолыжного сезона. Но в этом году благодаря обильным снегопадам и запуску в тестовую эксплуатацию верхней станции канатной дороги на северном склоне кататься на курорте можно минимум до конца апреля. Поэтому предлагаем гостям, не завершая горнолыжный сезон, сразу открыть купальный, то есть, буквально "окунуться в весну", - рассказал директор Департамента маркетинга КСК Алексей Хлопов, его цитирует пресс-служба.

Экстремальный фестиваль пройдет на курорте 18 апреля, принять участие в соревнованиях может любой желающий старше 16 лет, главным условием является необычный костюм. Соревнования проводятся только в индивидуальном зачете. По итогам заездов жюри выберет трех победителей, в том числе автора самого яркого техничного трюка, обладателя самого креативного костюма и спортсмена, который, не намокнув, проскользит по поверхности бассейна. Победители получат призы от курорта "Архыз" и партнеров мероприятия, в том числе ски-пассы на следующий горнолыжный сезон.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

За 2020 год КЧР посетили более 1,5 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха в республике остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".