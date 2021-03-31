Матвиенко назвала конкурс "Лидеры России" одним из самых эффективных кадровых проектов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Конкурс управленцев "Лидеры России" не имеет аналогов в мире и является одним из самых эффективных кадровых проектов в России за последние годы. Такое мнение высказала журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В среду стартовала регистрация участников четвертого сезона конкурса "Лидеры России".

"Это один из самых эффективных кадровых проектов, реализованных в России за последние годы. Аналогов, кстати, такого конкурса в мире нет. Я бы сказала, что такой конкурс, как "Лидеры России", собой представляет такой скоростной лифт, который поднимает участников конкурса независимо, на каком расстоянии они находятся от Москвы, от центра управления, на разные этажи, в том числе на верхние этажи государственного управления", - сказала Матвиенко, которая является наставником конкурса.

Она отметила, что за три сезона почти 700 тыс. молодых людей приняли участие в этом конкурсе, целый ряд участников прошли его успешно и заняли ответственные посты в компаниях, стали губернаторами, мэрами, заместителями министров.

По мнению спикера СФ, проект "Лидеры России" дает возможность молодым людям реализовать себя. "И главное, что молодежь чувствует себя востребованной государством. Конкурс обладает большим потенциалом, так как в нем реализованы еще не все возможности", - добавила она.

Матвиенко уточнила, что в этом году появилось новое направление для студентов, а также международный трек для зарубежных соотечественников. "Интерес к конкурсу по-прежнему сохраняется очень большой. Поэтому Совет Федерации всячески поддерживает этот конкурс. Поскольку мы палата регионов, мы внимательно следим, чтобы представители всех субъектов Федерации имели возможность участвовать в конкурсе. И это, конечно же, не просто выявление талантливых, способных молодых людей, но это и создание условий для реализации их потенциала. Замечательный конкурс, его обязательно нужно продолжать", - заключила председатель верхней палаты парламента.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победителями стали 106 человек.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.