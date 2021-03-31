В УФСИН заявили, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии номер 2 в Покрове, получает всю необходимую медицинскую помощь в колонии с учетом его состояния здоровья. Об этом сообщили в управлении ФСИН по Владимирской области.

"Осужденному А. Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении на сайте регионального УФСИН. Кроме того, в нем отмечается, что "порядок организации надзора за осужденными, в том числе и А. Навальным, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и применяется ко всем осужденным без исключения".

"Сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон. В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных", - разъяснили в УФСИН.

Свидания осужденного с адвокатами предоставляются согласно требованиям части 4 статьи 89 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, добавили в управлении ФСИН. Там подчеркнули, что "условия содержания осужденных в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы регламентированы нормативными правовыми актами Российской Федерации".

О выговорах

В управлении также сообщили, что Навальному объявили выговоры за нарушения. "За неоднократные нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня А. Навальному комиссией учреждения вынесены выговоры", - говорится в сообщении. В УФСИН отметили, что при применении мер взыскания к осужденному учитываются обстоятельства совершения нарушения, а также его личность и предыдущее поведение.

"По каждому случаю вынесения взысканий с А. Навальным проводились разъяснительные беседы", - отметили в УФСИН. Там подчеркнули, что меры взыскания и порядок их применения определены законодательством и применяются ко всем осужденным без исключения.

25 марта адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что он получил в колонии первый выговор за нарушение распорядка дня. По ее словам, в отношении него могут быть применены определенные санкции, и он не сможет претендовать на УДО, также в отношении него могут ввести ограничения, и он может оказаться в ШИЗО.