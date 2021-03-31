Запись через портал госуслуг на поступление в школу стартует в 30 регионах 1 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Жители 30 регионов России смогут подать через портал госуслуг электронное заявление для поступления детей в школу. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Начинается прием заявлений на обучение по образовательным программам общего образования через портал Госуслуг. С 1 апреля по 30 июня 2021 года подать электронное заявление на поступление в школу смогут жители 30 российских регионов, в которых обеспечена техническая возможность подачи заявления через специализированную форму на портале", - цитирует пресс-служба слова замглавы Минцифры Олега Качанова.

Он добавил, что регистрация заявления на поступление в школу будет произведена автоматически сразу после его подачи, а уведомление об этом направлено заявителю в личный кабинет на госуслугах. В настоящее время портал госуслуг готов к повышенной нагрузке и позволит всем желающим записать детей в школу в электронном виде.

Как сообщили в Минпросвещения РФ, прием детей в первый класс российских школ, начинающийся 1 апреля, будет проходить в два этапа, это закрепляет разработанный министерством новый порядок. Он нацелен на то, чтобы исключить появление очередей, которые возникали накануне старта записи, и сделать процесс комфортным и прозрачными.

Первый этап продлится с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа.

Второй этап начинается с 6 июля до момента заполнения свободных мест, он завершится не позднее 5 сентября. Этап предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории, в этот период можно подать заявление в школы другого района.

Подать документы можно несколькими способами: лично, по почте, по электронной почте, через официальный сайт школы, с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг.