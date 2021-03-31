Власти Греции разрешили открыть промтоварные магазины с 5 апреля с ограничениями

АФИНЫ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Греции разрешили открыть промтоварные магазины с 5 апреля с определенными ограничениями. Об этом объявил в среду вечером на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий в правительстве за ликвидацию последствий кризисных ситуаций.

По его словам, в промтоварных магазинах можно будет приобретать товары только по предварительному заказу на их сайтах или по телефону с договоренностью о времени прихода покупателя в торговую точку, при этом товары будут выдаваться ему или у входа в магазин, или внутри магазина. Разрешение на открытие не касается крупных торговых центров, которые останутся закрытыми. В магазине будет разрешено находиться одному покупателю на 25 кв. м с максимальным числом в 20 покупателей.

Для посещения магазина розничной торговли потребуется отправлять СМС-сообщение на специальный номер 13032. Покупателю будет дано три часа на покупку и возвращение домой.

На пилотной основе решено снова разрешить перемещаться на машинах и мотоциклах из одного района в другой с 3 апреля. При этом разрешение будет распространяться только на выходные дни для личных занятий спортом. Для поездки тоже нужно будет отправлять СМС-сообщение. В машине могут находиться максимум три человека, хотя может быть и больше в случае одной семьи. "У нас в стране увеличивается число сделанных прививок. Погода становится все более весенней, и мы можем больше время проводить на открытом пространстве", - пояснил Хардалиас решение правительства разрешить поездки на выходные.

Что касается открытия учебных заведений с 12 апреля, то вопрос о возобновлении занятий в школах будет снова обсуждаться на следующей неделе, сказал замминистра. Он отметил, что учителя и ученики должны будут проводить самотестирование на коронавирус, тесты им будут бесплатно выдавать в аптеках.

Карантин в Греции

Для борьбы с распространением коронавируса в стране действует всеобщий карантин, введенный 7 ноября 2020 года. Под влиянием карантинных мер число инфицированных за сутки снизилось в конце января до 300-500, однако в феврале и начале марта снова увеличилось до 1-3,4 тыс. Правительство объясняет новый рост заболеваемости недостаточным соблюдением населением мер карантина и распространением мутировавших штаммов, прежде всего британского.

По данным на среду, число инфицированных коронавирусом в Греции за время пандемии достигло 263 689, всего умерли 8 093 человека. Несмотря на сложную ситуацию, власти все же снимают некоторые ограничения, в частности на передвижения между районами, которые все равно игнорируются многими гражданами. Ранее в рамках некоторых послаблений были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, а также разрешено посещение археологических памятников на открытых площадках. В 11-миллионной Греции активно идет вакцинация: на данный момент сделано более 1,668 млн прививок.