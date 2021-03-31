МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Ковивак" может поступить в гражданский оборот в первой декаде апреля. Об этом сообщил в среду глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Я думаю, что она в первую декаду апреля появится. Уже первые партии будут доступны", - сказал он.

Мурашко уточнил, что на данный момент вакцина проходит процедуру контроля качества. "У нас очень жесткая система по выходу для использования. Это действительно одна из лучших систем в мире сегодня по контролю качества", - отметил он.

Минздрав России зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак" 19 февраля. Центр им. Чумакова планирует производить до 10 млн доз вакцины в год.