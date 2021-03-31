Правительство утвердило правила назначения выплат на детей от трех до семи лет

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила назначения выплат для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Правительством утверждены правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет включительно. В соответствии с указом президента, пособие будет назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным", - сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в 2020 году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В 2021 году, если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.