Мурашко считает, что привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко полагает, что привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация. Об этом он сообщил в среду в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы рассчитываем, что скорее всего потребуется ревакцинация. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", - сказал министр.

По его словам, сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения. "У нас существует электронный ресурс, куда все эти данные собираются. Поэтому мы оцениваем, как человек реагирует, насколько он защищен. Если необходимо, то мы можем спокойно сегодня вводить корректировки", - добавил он.

Мурашко также рассказал, что сейчас проходит регистрацию вакцина "Спутник Лайт". "Она только поступила на экспертизу в одно из экспертных учреждений министерства здравоохранения. Она представляет собой часть "Спутника V". Это первый компонент. Очень хорошо реагируют молодые люди, ну и, возможно, это эксперты должны рассказать свое мнение, будет использоваться и при ревакцинации", - информировал министр.