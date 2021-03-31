Мурашко сообщил, что привился "Спутником V"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что выбрал для вакцинации против коронавируса препарат "Спутник V", у него уже выработался хороший иммунитет.

"Да, я вакцинировался вакциной производства Института им. Гамалеи, и поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях, и в том числе в красных зонах, то для меня, как и для всех медицинских работников, необходимо получить эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболевания", - сказал он среду в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Министр отметил, что хорошо перенес период вакцинации. "У меня сформировался хороший иммунный ответ. Это позволяет мне спокойно себя чувствовать, когда я в том числе работаю в медицинских организациях в силу своих служебных обязанностей, где находятся пациенты с коронавирусом", - отметил он.