В школах Карелии сняли запрет на мероприятия, не связанные с образовательной деятельностью

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Карелии разрешили проводить в школах мероприятия, не связанные с образовательной деятельностью, в среду сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Снят запрет на проведение в школах иных мероприятий, напрямую не связанных с образовательной деятельностью. Ранее было разрешено проводить родительские собрания одного класса (группы) и занятия по подготовке детей к школе ("Малышкины школы")", - говорится в сообщении.

В распоряжении главы Карелии также установлен порядок открытия обсерваторов для заразившихся коронавирусом в случаях, если им негде соблюдать самоизоляцию. Центры, находящиеся в состоянии готовности, должны быть открыты в течение суток в случае изменения эпидемиологической ситуации.

Республика Карелия продолжает оставаться в числе 10 регионов, где уровень среднесуточной заболеваемости превышен. В то же время, как отметили на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, наметилась тенденция к снижению этого показателя. Уменьшилось число коллективных эпидемических очагов (по месту работы или обучения), а основным путем передачи инфекции остаются семейные контакты. При этом в Карелии сохраняется высокий охват тестированием на коронавирус.

31 марта в республику поступила крупная партия вакцины "Спутника V" в объеме 22 тыс. единиц. Как уточнили ТАСС в республиканском Минздраве, привито 12% от необходимого количества жителей Карелии для формирования коллективного иммунитета. "С учетом пришедших в регион 22 тыс. доз будет привито 20,7% приблизительно. Общее число жителей, которые должны привиться - 292 850 человек: это 60% от всего населения республики, как и везде", - пояснил собеседник агентства.

В регионе за все время пандемии выявили 43 945 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 41 342 человека, умерли - 388. Показатель заболеваемости составляет 7 128,2 на 100 тыс. населения при среднероссийском 3 091,6.