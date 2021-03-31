Власти Москвы выделят функционал онлайн-голосования в отдельную систему

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют выделить функционал дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в отдельную систему для повышения его безопасности и отказоустойчивости. При этом избиратели для участия в онлайн-выборах по-прежнему будут пользоваться привычным порталом мэра и правительства Москвы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Департамента информационных технологий (ДИТ).

"Система онлайн-голосования в Москве в 2019 и 2020 году успешно работала на базе портала mos.ru (http://mos.ru/). К данному моменту требования к ДЭГ вышли на новый уровень, и поэтому необходимо выделить для него отдельный ресурс. Чтобы сделать это в рамках действующего законодательства, был объявлен тендер на разработку системы онлайн-голосования. Но вход в систему для избирателей по-прежнему будет осуществляться через портал мэра и правительства Москвы", - сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что перенос системы на отдельную платформу повысит надежность и безопасность онлайн-голосования москвичей, а также позволит расширить функционал платформы для волеизъявления.

"Технически сейчас ДЭГ является частью московского портала государственных услуг. Он сертифицирован, аттестован и соответствует всем требованиям по информационной безопасности. Создание отдельной государственной информационной системы "Дистанционное электронное голосование" необходимо в связи с дополнительными требованиями регуляторов в части обеспечения безопасности и отказоустойчивости систем такого назначения. Кроме того, это позволит более оперативно дорабатывать систему электронного голосования для удобства избирателей", - пояснили ТАСС в пресс-службе ДИТ.

30 марта столичный ДИТ объявил аукцион на выполнение работ по созданию государственной информационной системы "Система дистанционного электронного голосования". Начальная максимальная сумма контракта составляет более 269 млн рублей. Система предназначена для обеспечения организации и осуществления дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти, в органы местного самоуправления, референдумов субъектов РФ и местных референдумов. Заявки на участие в аукционе можно будет подавать до 22 апреля включительно.

Онлайн-голосование в Москве

Впервые эксперимент по электронному голосованию в столице был проведен в трех из 45 одномандатных округов на выборах в Мосгордуму седьмого созыва, которые состоялись 8 сентября 2019 года. Тестирование системы электронного голосования проводилось четыре раза, ни разу не произошло взлома, атаки хакеров были успешно отражены. Также в 2019 году система голосования на платформе mos.ru была применена для опроса Троицка, центра Троицкого административного округа Москвы, о месте расположения новой станции метро - в черте города или рядом с ним.

Затем система онлайн-голосования применялась на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году, которое началось 25 июня. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. В Москве и Нижегородской области было предусмотрено дистанционное голосование, для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное голосование завершилось 30 июня, итоговая явка составила 93,02%.

Следующее онлайн-голосование - на дополнительных выборах муниципальных депутатов столичных районов - Бабушкинский и Марьино - началось 11 сентября в 08:00 мск и завершилось 12 сентября в 20:00 мск. В нем приняли участие москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательных округов, заранее подавшие заявки и имеющие подтвержденные аккаунты на mos.ru. Явка за два дня составила 93,45%, а затем возросла до 94,6% за счет обеспечения возможности для онлайн-избирателей проголосовать традиционным способом на избирательных участках в единый день голосования, 13 сентября.

14 сентября 2020 года председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что порядка 44%, или 3,2 млн, избирателей Москвы технически готовы принять участие в любом голосовании онлайн, так как обладают верифицированными аккаунтами на портале мэра и правительства города mos.ru.