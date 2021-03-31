В Северной Осетии пострадавшим в теракте в Беслане выделят на лечение около 44 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят пострадавшим в теракте в школе Беслана около 44 млн рублей для приобретения санитарно-курортных путевок и лечения за пределами России. Об этом сообщила журналистам в среду замминистра труда и социального развития республики Алина Айдарова.

"В прошлом году по поручению главы республики министерство разработало порядок оказания помощи пострадавшим в результате террористического акта в Беслане на приобретение санаторно-курортных путевок и на восстановление здоровья за пределами Российской Федерации. Нашему субъекту в текущем году на реализацию этого мероприятия выделены средства в размере 44 млн рублей, само мероприятие рассчитано на четыре года", - сказала Айдарова.

По ее словам, Минздрав республики составил список нуждающихся в лечении бывших заложников. В него вошли 336 человек, из них обратились с заявлениями более 80 пострадавших, которым будет оказана материальная помощь в размере 120 тыс. рублей. "Санаторно-курортную организацию выбирает сам пострадавший, но мы выделяем средства на приобретение путевки, исходя из расчета одного места в стандартном двухместном номере", - пояснила замминистра.

За пределами России лечение будут проходить шесть человек, которые получат по 2 млн рублей.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1 200 человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.