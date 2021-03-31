Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 1 мая временных правил оформления листков нетрудоспособности во время пандемии коронавируса. Документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Граждане в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, могут продлить электронные больничные до 1 мая. Изменения в срок действия временных правил оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что решение коснется работающих пенсионеров, которые не перешли на удаленку, не находятся в отпуске и проживают в регионах, где для них продолжают действовать ограничения. Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных работодателей, гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения.

Временные правила были введены в марте 2020 года.