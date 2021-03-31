Эксперт: вакцины можно будет оперативно изменять для борьбы с новыми штаммами коронавируса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса могут быть в дальнейшем оперативно изменены при появлении новых штаммов без проведения доклинических и клинических исследований. Об этом заявил в среду генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов в интервью RT .

"Ежегодно на основании данных по циркулирующим штаммам вируса гриппа определяется и при необходимости изменяется состав вакцин. Например, для Северного полушария в конце февраля ВОЗ определяет состав вакцин на следующий эпидсезон, и с марта, используя актуализированные штаммы вируса гриппа, начинается производство вакцины, чтобы осенью приступить к массовой иммунизации, - сказал он. - В зависимости от используемой платформы могут быть оперативно изменены вакцины [от коронавируса] без необходимости проведения расширенных доклинических и клинических исследований, как в случае вакцины против гриппа при ежегодном изменении. Реально ситуацию покажет время".

Ранее старший научный сотрудник НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса "Спутник V", Дарья Егорова заявила, что некоторые мутации и штаммы нового коронавируса вызывают у ученых серьезные опасения, именно поэтому следует постоянно мониторить ситуацию и проверять эффективность существующих вакцин против вируса.