Во Франции заявили, что введение полного карантина приведет к закрытию 150 тыс. магазинов

ПАРИЖ, 31 марта. /ТАСС/. Распространение режима карантина на все регионы Франции приведет к закрытию в стране 150 тыс. магазинов. Об этом сообщили в среду в министерстве экономики, финансов и восстановления республики.

В 19 департаментах Франции, где с 20 марта был введен режим самоизоляции, закрыты более 90 тыс. торговых предприятий. "В субботу [3 апреля] закроются еще 60 тыс. магазинов в остальных регионах", - указали в министерстве. Продолжить работу смогут только продовольственные магазины и аптеки. По оценкам Минфина, на выплаты пособий оставшимся без работы продавцам потребуется не менее €11 млрд в месяц.

На минувшей неделе Минфин объявил о выделении дополнительных €200 млн для поддержки 35 тыс. торговых предприятий, которые длительное время оставались закрытыми в период пандемии и манифестаций протестного движения "желтых жилетов".

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил ранее в ходе телевизионного обращения к нации о расширении действия карантина на все департаменты страны с 3 апреля. Кроме этого, на три недели будут закрыты все учебные заведения. Также власти сохранили действие комендантского часа с 19:00 до 06:00 по парижскому времени (с 20:00 до 07:00 мск). Со следующей недели запрещаются все поездки между регионами. Жителям городов разрешено удаляться от дома не более чем на 10 км. Согласно распоряжению президента, будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер.