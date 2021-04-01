Более половины жителей Германии готовы привиться "Спутником V"

БЕРЛИН, 1 апреля. /ТАСС/. 69% жителей Германии изъявили желание принять участие в кампании по вакцинации от коронавируса, как только у них появится такая возможность. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и N-TV.

Так, 51% респондентов заявили, что готовы вакцинироваться препаратом, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. При этом 44% опрошенных не хотели бы прививаться этой вакциной. Вместе с тем, как свидетельствуют результаты исследования, 57% граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом от коронавируса "Спутник V", если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и фармрегулятором Германии. Тем не менее 30% респондентов сделать это не готовы.

Кроме того, как выяснили социологи, 10% жителей Германии заняли выжидательную позицию по вопросу участия в вакцинации, 8% категорически отказались делать прививку. В опросе принял участие 1 001 гражданин ФРГ.

Ранее в поддержку "Спутника V" выступали главы нескольких федеральных земель - Баварии, Берлина, Бранденбурга, Мекленбурга - Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт. И канцлер Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие для применения вакцин - препараты должны иметь сертификацию европейского регулятора.

Вакцинация против коронавируса началась в Германии в конце декабря, за это время в стране привили около 10% населения - около 8,4 млн человек. В ходе прививочной кампании в ФРГ используют вакцину, разработанную консорциумом германской компании BioNTech и американской фирмы Pfizer, а также препараты от американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca. Однако применение вакцины производства AstraZeneca разрешено только для иммунизации граждан старше 60 лет. В будущем ФРГ также собирается получить вакцину Johnson & Johnson.