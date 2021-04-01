Во второй раз начинается Всероссийская перепись населения в труднодоступных регионах

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения вновь стартует в отдаленных и труднодоступных регионах. Первыми регионами, куда придут переписчики, станут Якутия, Камчатский край, Хабаровский край, Свердловская область, Чукотский АО и Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом ТАСС рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Всего с апрель по декабрь 2021 года планируется переписать жителей примерно 2 600 населенных пунктов в более чем 200 отдаленных и труднодоступных районах 26 регионов Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока. "Поскольку основной этап переписи планировался на апрель 2021 года, то перепись в труднодоступных районах должна была пройти с октября 2020 года по июнь 2021 года. Теперь основной этап определен на осень 2021 года, поэтому перепись в труднодоступных регионах должна пройти с апреля по декабрь 2021 года", - объяснили в медиаофисе.

Таким образом сроки Всероссийской переписи уже были перенесены два раза: изначально перепись должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии было решено провести ее основной этап в апреле 2021 года, а в труднодоступных регионах - в октябре. Теперь основной этап переписи состоится осенью.

Переписные сложности

При этом с октября 2020 года по январь 2021 года перепись прошла в 21 муниципальном районе и городском округе десяти регионов России (Республиках Бурятия и Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Чукотском АО, Красноярском и Хабаровском краях, Свердловской, Томской и Тюменской областях). Было охвачено более 160 населенных пунктов, испытывающих затруднения в транспортной доступности в сроки основного периода переписи, который на тот момент планировался в апреле 2021 года.

Однако результаты этой переписи придется аннулировать, рассказали в медиаофисе. "Это связано с необходимостью на 100% соответствовать международной методологии, в соответствии с которой все переписные действия должны уложиться в строго определенный период времени", - пояснили там.

Всего с октября 2020 года по январь 2021 года было переписано более 53 тыс. человек, что составляет около 10% от всего населения, проживающего в труднодоступных регионах. "Эти данные невозможно использовать в условиях проведения основного этапа Всероссийской переписи в сентябре 2021 года. Переписные листы будут аннулированы, и перепись на этих территориях будет проведена повторно - в рамках основного этапа, либо до или после него", - сообщили там.

Как подчеркнул главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин, максимальный срок, на который можно разносить сроки между переписями в обычных регионах и труднодоступных, составляет не более полугода. "Сильнее разносить не рекомендуется, ведь люди живут, рождаются, умирают, переезжают, то есть в стране меняется ситуация, - говорит он. - В том числе поэтому лучше, если получается уложиться в три месяца. Но ведь наша страна очень большая, включает в себя регионы с самыми разными природными и климатическими условиями, и случаются ситуации, когда отдельные районы оказываются недоступными для проведения переписи. Поэтому органы местной власти выбирают наиболее удобное время для того, чтобы провести эту очень важную миссию и переписать все население, которое живет далеко, в труднодоступных районах".

Как определяется время для переписи

Труднодоступные и отдаленные районы - это населенные пункты, находящиеся на значительном расстоянии как друг от друга, так и от районного центра, с отсутствием регулярного транспортного сообщения (нестабильное автомобильное, водное и воздушное сообщение), со сложными метеоусловиями, отсутствием связи.

По оценкам Росстата, в таких районах проживает около 500 тыс. человек. Больше всего таких территорий в Сибири и на Севере: в Республике Саха (Якутия) проживает, по предварительным оценкам, 120 тыс. человек, Ханты-Мансийском АО - Югра - 70 тыс. человек, Чукотском АО - 52 тыс. человек, Камчатском крае - 26 тыс. человек, Республике Коми - 22 тыс. человек, в Республике Дагестан - 54 тыс. человек.

Критерии труднодоступности диктуют особенность организации переписи населения: в первую очередь, выбор месяца для максимально эффективной работы переписчиков. "Например, в отдаленных районах северных территорий проживает в основном кочевое население, которое с наступлением теплового времени года перемещается по огромной территории (оленеводы), - комментирует Елена Егорова, заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г. В. Плеханова. - Рыболовецкие артели (бригады) также уходят на промысел с наступлением тепла, метеорологи и геологи выезжают в полевые экспедиции. И добраться до них и застать их в поселениях возможно только в конце зимы (апрель). В этих регионах зачастую проводят праздники прихода весны, что позволяет организовать мобильные переписные участки. Апрель наиболее оптимальный месяц для проведения переписи в труднодоступных районах Якутии, Чукотском АО, Ямало-Ненецком АО".

Решение о сроках проведения всегда принимается с учетом всех возможных ситуаций, каждый регион не похож друг на друга и для каждого из них выбирается лучшее время. Так, июнь-июль - оптимальный период для организации переписи населения, проживающего в труднодоступных горных территориях или отдаленных от районных центров поселений, рассказала Егорова. "В горах Кавказа возможны сходы снежных лавин и, как результат, перекрытие и так немногочисленных дорог, а летом легче добраться до отдаленных аулов. А в лесах Сибири и в наше время довольно много поселений староверов или общин, выбравших жизнь вдали от суеты", - пояснила она.

В августе-сентябре еще сохраняется возможность добраться до отдаленных поселений Республики Коми, Тувы, Камчатского края, Архангельской и Тюменской областей и других, а в более поздние осенние месяцы ранний или, наоборот, поздний ледостав сделает невозможным переправы на реках (например, Обь или Лена), обильные осадки (дождь или даже первый снег) - на дорогах, добавила эксперт.

Как пройдет перепись

Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. Теперь к традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). Потребуется только стандартная (не подтвержденная) учетная запись на портале. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

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