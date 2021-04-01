В России вступают в силу новые требования сдачи экзамена на права

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Экзамены на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений с 1 апреля в России будет осуществляться по новым требованиям. Об этом ТАСС сообщили в российской Госавтоинспекции.

"Ключевым изменением здесь станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. При этом практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях. Кроме того, с 1 апреля также будут внесены изменения в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. "Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок", - отметили в ГИБДД. В качестве примера основания для прекращения проведения практического экзамена там привели ситуацию, когда кандидат не пристегнул ремень безопасности или использовал во время движения телефон. За менее грубые нарушения правил дорожного движения будут начисляться штрафные баллы. Всего в списке 41 пункт нарушений ПДД, за которые будет начисляться такие баллы. Экзамен будет считаться несданным, если кандидат в водители наберет пять и более штрафных баллов.

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов, добавили в Госавтоинспекции.

Вместе с тем, еще одним принципиальным нововведением с 1 апреля станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Ими могут выступить, например, другие кандидаты в водители, которые ожидают своей очереди на экзамен, а также представители общественных организаций и автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

Допуск к экзамену

МВД определило шесть оснований, которые предусматривают, при каких случаях кандидат в водители не будет допускаться к экзамену на права. В их числе - лишение прав, недостоверная информация, предоставление поддельных документов, неоплаченная госпошлина, отсутствие лицензии у автошколы, где учился кандидат в водители. Допускать к экзаменам на права будут с 16 лет. Для получения государственной услуги несовершеннолетние заявители должны будут предоставить письменное согласие одного из законных представителей.

Аннулирование

Результаты экзаменов и водительское удостоверение могут быть аннулированы. "Такое аннулирование может быть осуществлено только по основаниям, предусмотренным правилами проведения экзаменов, а само аннулирование будет осуществляться путем внесения сведений об аннулировании водительского удостоверения в информационные системы Госавтоинспекции, в том числе в автоматизированном режиме", - говорится в административном регламенте.

Теория не изменится

Изначально Госавтоинспекция планировала увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на получение водительских прав, а также изменить порядок приема испытания, то есть каждому вопросу планировалось присвоить определенное количество баллов, но, как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, теоретическая часть экзамена меняться не будет.

Сейчас все экзаменационные вопросы теоретической части на получение водительских прав объединены в 4 группы, состоящие из тематических блоков. В каждом тематическом блоке содержится по 5 вопросов. Билет формируется из четырех тематических блоков, каждый из которых выбирается случайным образом из соответствующей группы. Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается. В экзаменационном билете содержится 20 вопросов. На каждый вопрос приводится от двух до пяти вариантов ответов, один из которых правильный.

Кандидату в водители для ответа на 20 вопросов предоставляется 20 минут. В случае, если при ответе на вопросы билета он допустил две ошибки в разных тематических блоках, ему предоставляется возможность в течение 10 минут ответить на 10 вопросов из двух дополнительных тематических блоков. Дополнительные тематические блоки выбираются из тех же групп, что и тематические блоки, при ответе на вопросы которых кандидатом в водители были допущены ошибки.

При этом кандидатам в водители запрещается пользоваться на экзамене какой-либо литературой, техническими средствами или подсказками других людей. Если такие нарушения будут зафиксированы, то экзамен прекращается.

И теоретический, и практический экзамены подлежат видеофиксации.