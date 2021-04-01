Кипр начинает принимать всех пассажиров из России

НИКОСИЯ, 1 апреля. /ТАСС/. Республика Кипр с четверга начинает принимать все категории пассажиров из России, в том числе туристов. Чтобы избежать карантина на острове, приезжающим необходимо сдать два теста на коронавирус.

Прибывающим из России не ранее, чем за 72 часа до вылета, надо пройти ПЦР-тест и получить сертификат на английском языке (кроме детей до 12 лет), а также провизу для въезда и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету по адресу: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home, загрузив в нее результаты тестирования.

По прибытии россиянам придется повторно пройти тестирование, причем оплатив его. Как сообщило посольство РФ в Никосии, "стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса". Ожидается, что медицинские власти острова проинформируют пассажиров о результатах этого теста с помощью СМС-сообщения, которое должно будет поступить им в течение 3 часов после того, как они покинут аэропорт.

Авиасообщение с островом

Первым рейсом, который прибудет из России в условиях действия новых правил, станет рейс N40507 российского перевозчика Nordwind Airlines ("Нордвинд эйрлайнз") - самолет должен приземлиться в международном аэропорту Ларнаки в 14:35 по местному времени (совпадает с московским).

Между тем в представительстве "Аэрофлота" в Республике Кипр корр. ТАСС сообщили, что крупнейший российский авиаперевозчик, который на данный момент выполняет грузопассажирские рейсы на остров из Москвы по средам, субботам и воскресеньям, с 9 апреля также будет совершать полеты в Ларнаку по пятницам. Входящая в состав группы "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" начнет летать на Кипр с 3 апреля из Санкт-Петербурга. Это по-прежнему будут грузопассажирские рейсы до принятия решения о возобновлении полноценного авиасообщения между РФ и Кипром.

Кипр был закрыт для российских туристов с 21 марта прошлого года, когда Никосия ввела запрет на международные полеты в связи с началом пандемии. Когда остров восстановил авиасообщение с рядом стран, кипрская сторона в официальном реестре на протяжении многих месяцев помещала Россию в те группы стран, откуда нельзя приезжать туристам. Однако 29 марта кипрский Минздрав перевел РФ в так называемую красную группу стран, откуда на остров можно приезжать туристам при соблюдении определенных условий.

Как заявил на состоявшейся во вторник конференции, посвященной проблемам туриндустрии на Кипре, председатель госкомитета по туризму островного государства Саввас Пердиос, кипрское правительство намерено пригласить российских туристов на остров и заверить их в том, что Кипр "будет открыт для их приема". По его словам, сейчас Минфин готовит вербальную ноту, уведомляющую российские власти о том, что Кипр откроется для российского туристического рынка.

Принявшие участие в этой конференции кипрский министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос и председатель кипрской ассоциации отельеров Харис Лоизидис согласились с тем, что двустороннее соглашение с Российской Федерацией, позволяющее возобновить полноценное авиасообщение, может быть очень выгодным для кипрской стороны.

Несмотря на формальное открытие авиасообщения со странами ЕС и Еврозоны еще с 1 марта, участники конференции признали, что первый весенний месяц оказался потерянным для туристической отрасли острова. При этом они выразили надежду на то, что избежать подобного сценария в апреле, возможно, острову помогут гости из России и Израиля.

Эпидемическая обстановка

Эпидемическая обстановка на Кипре, где в последние дни ежесуточно фиксируется порядка 400 новых инфицированных и где наибольшее распространение получил более заразный британский штамм коронавируса, по-прежнему остается неблагоприятной. На острове еще закрыты многие отели, а кафе и рестораны обсуживают посетителей только на открытом воздухе и принимают ограниченное число клиентов в связи с действием строгого санитарного протокола.

В среду кабинет министров Республики Кипр принял решение, что в апреле на острове произойдет лишь незначительное ослабление карантинного режима. Здесь останутся в силе и комендантский час с 23:00 до 05:00, и ограничения на число выходов из дома по не связанной с работой необходимости. В наступившем месяце жителям острова будет разрешено покидать жилище 2 раза в сутки по будням и 3 раза в выходные дни.