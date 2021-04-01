Эксперт предупредила, что переболевшим COVID-19 нельзя лететь в страны с жарким климатом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Полеты в жаркие страны запрещены людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, так как от высокой температуры страдает сердечно-сосудистая система и есть риск развития тромбоза. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор Галина Иванова в интервью газете " Известия ", опубликованном в четверг.

"Ни в коем случае нельзя лететь в страны с жарким климатом, потому что невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии. От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система. Важно еще учитывать нагрузку, которая будет связана с перелетом и акклиматизацией, есть очень большой риск получить тромбоз где-нибудь на острове Бали и все свое состояние потратить на лечение", - сообщила Иванова.

Также она рассказала, что нагрузка на сердечно-сосудистую систему есть в горах из-за разреженной атмосферы. Поэтому перед поездкой в горы и катанием на лыжах нужно предварительно получить консультации у врача, отметила профессор. "Это не значит, что нужно сидеть и бояться всю оставшуюся жизнь тромбоза. Надо заниматься своим здоровьем, посещать врача терапевта, пульмонолога, врача физической и реабилитационной медицины, задавать им вопросы", - добавила Иванова.

Восстановление дыхательной функции

Срок восстановления дыхательной функции у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, займет не менее 12 недель, добавила Иванова. "Сейчас международные рекомендации говорят о том, что восстанавливать только дыхательную функцию нужно не меньше 12 недель", - сообщила она.

Профессор пояснила, что у людей, болезнь которых протекала в тяжелой форме, и они долго находились в реанимации, в том числе на искусственной вентиляции легких, часто сохраняется кислородная зависимость. "Даже после выписки они хуже переносят нагрузки. Эти пациенты характеризуют свое состояние так: "Я ничего не могу, у меня ни на что нет сил", - рассказала реабилитолог.

Те, кто не попадали в реанимацию и не находились на ИВЛ, но имели поражение легких 25% и больше, могут вернуться к обычной жизни, а затем почувствовать отрицательную динамику в своем состоянии, отметила Иванова. По ее словам, к самым легким осложнениям относятся нарушения сна и головные боли. Профессор добавила, что 100% пациентов жалуются на снижение устойчивости к нагрузкам.

Также Иванова рассказала, что тяжелее COVID-19 переносят мужчины. "У них больше выражена тревога и беспокойство в отношении исхода и оценки текущей ситуации. Они воины, но не на поле борьбы с болезнью", - пояснила она. Но больше всего от коронавирусной инфекции страдает старшее поколение, так как дает о себе знать изношенность организма, добавила она.