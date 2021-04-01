NYT: на заводе Johnson & Johnson в США испортили 15 млн доз вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе (штат Мэриленд) несколько недель назад допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавируса нового типа, что привело к потере 15 млн доз препарата. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times .

По ее сведениям, причиной инцидента стал человеческий фактор. Из-за произошедшего Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США проводит проверку завода. При этом отмечается, что все партии вакцины компании, уже поступившие в медицинские учреждения США, безопасны, так как были произведены на мощностях Johnson & Johnson в Нидерландах, однако последующие партии препарата планировалось направлять с завода в Балтиморе, что приведет к задержке поставок из-за простоя вследствие проверки FDA.

Как отмечает издание, американские власти возлагают большие надежды на однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson в вопросе ускорения программы вакцинации в стране.

FDA 28 февраля одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, по поводу регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Как и проходящий регистрацию в России препарат "Спутник Лайт", вакцина Johnson & Johnson требует только одной прививки вместо двух. В ходе третьей фазы испытаний, по данным корпорации, вакцина Johnson & Johnson продемонстрировала эффективность до 85%.