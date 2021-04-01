Букварь исчезающего языка юкагиров впервые издадут в 2021 году

ЯКУТСК, 1 апреля. /ТАСС/. Букварь языка народа лесных юкагиров впервые издадут в 2021 году при поддержке властей Якутии, сообщила ТАСС директор Федерального института родных языков народов РФ, профессор Лариса Маршева.

"В этом году впервые будет издан букварь языка лесных юкагиров. Этот язык находится под угрозой исчезновения, лингвисты называют такие языки "уснувшими". Язык лесных юкагиров изучают всего 29 школьников", - рассказала Маршева.

Юкагиры - восточно-сибирский народ, расселенный преимущественно в бассейне реки Колымы на территории Якутии, Чукотки и Магаданской области. Юкагиры делятся на тундренных и лесных, у них отличаются язык, культура и хозяйственный уклад. По данным ЮНЕСКО, язык юкагиров относится к исчезающим, из-за ассимиляции его носителей становится меньше.

Проблемы лицензирования

В конце января президент России Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся поддержки изучения языков народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Минобрнауки России, Минпросвещения, Федеральное агентство по делам национальностей при участии Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока должны до 1 мая проанализировать практику изучения языков в качестве родных в системе общего образования и дать предложения по ее улучшению.

По мнению Маршевой, актуальной проблемой в обучении языкам народов Севера является отсутствие нормативного и учебно-методического обеспечения. Прежде всего, считает она, учебники по родным языкам нужно внести в федеральный перечень.

Руководитель отдела кочевого образования Федерального института родных языков Наталья Ситникова пояснила, что включение в федеральный перечень предполагает издание учебно-методического комплекта. "В комплект должны входить учебник, словарь, методическое пособие для учителя и электронная форма учебника. Пособия должны быть разработаны для всей ступени - первых-четвертых, пятых-девятых, десятых-одиннадцатых классов", - сказала она.

"За небольшой период деятельности института мы проанализировали ключевые проблемы, требующие решения, и направления, по которым предстоит работать. В первую очередь нужно отметить проблему учебно-методического обеспечения, необходимость внесения в государственный реестр примерных основных общеобразовательных программ по родным языкам коренных малочисленных народов, издание учебников по родным языкам и внесение их в федеральный перечень учебников, внедрение в образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов", - подчеркнула Маршева.

Она добавила, что проблема учебно-методического наиболее актуальна для вепского, долганского, кетского, нганасанского, ненецкого, энецкого, селькупского и негидальского языков. "По этим языкам нет учебников, по некоторым нет даже букваря. Например, по энецкому языку. Внесение в реестр означает право школ проводить уроки по этим пособиям", - отметила Маршева.

В России насчитывается 45 коренных малочисленных народов, 40 из них относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. Все эти народы населяют территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности своих предков, стремясь сохранить самобытный уклад жизни.