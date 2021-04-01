Мэрия Владивостока возобновила работу после проверки сообщения о минировании

ВЛАДИВОСТОК, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники администрации Владивостока вернулись на рабочие места после проверки сообщения о минировании. Опасных предметов не обнаружено, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

"Осмотр проводили полицейские. После этого сотрудники администрации вернулись на свои рабочие места. Откуда поступило сообщение, сейчас выясняется", - сообщил представитель пресс-службы.

Ранее мэрия была эвакуирована из-за анонимного сообщения о минировании. Девятиэтажное здание администрации находится в центре города.