В Кузбассе не выполнили капремонт 227 домов, которые включили в план на 2020 год

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в Кузбассе по итогам 2020 года выполнена только на 81%, работы на 227 домах были перенесены на этот год, сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса в ответ на запрос ТАСС.

"На 2020 год предусмотрен капитальный ремонт 1 253 МКД на 2,363 млрд рублей за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного из взносов собственников. Фактически капитально отремонтированы 1 026 МКД. В 2021 году предусмотрен капитальный ремонт в 1 718 многоквартирных домах", - говорится в ответе.

Причинами невыполнения программы ремонта называются плохие подрядчики и нехватка денег. Региональный оператор расторг более 50 договоров на выполнение работ и объявлял новые аукционы. В программу попали и дома, где сумма собранных жителями взносов меньше, чем требуется на ремонт. Повышение взносов, по оценке местных властей, позволит ускорить работы.

Взносы на капремонт жилья в Кузбассе не индексировались два года. В 2019 году тариф был увеличен с 4,13 рублей за 1 кв. м до 6,71. Очередное повышение на 15% было запланировано на 2020 год, но из-за пандемии индексацию перенесли на начало 2021 года. В планах властей к 2023 году поднять тариф до 9,29 рублей за 1 кв. м.