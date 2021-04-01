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Пандемия COVID-19

СМИ: в КНДР не выявили ни одного случая COVID-19

С начала пандемии медики провели 21,6 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус, все они были отрицательными, сообщил южнокорейский телеканал YTN

СЕУЛ, 1 апреля. /ТАСС/. Медики КНДР с начала пандемии провели 21,6 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус, все они были отрицательными. Об этом сообщает в четверг южнокорейский телеканал YTN, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В КНДР по-прежнему нет ни одного случая заражения, отмечается в сообщении. Указано также, что в течение недели с 12 по 18 марта 753 человека прошли тестирование на COVID-19. У 131 из них были симптомы, похожие на грипп или ОРВИ.

КНДР полностью закрыла свои границы с января прошлого года, чтобы предотвратить попадание в страну коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в рамках международного механизма COVAX КНДР будет выделено 1,99 млн доз вакцины от COVID-19, из которых 1,7 млн планируется поставить уже к маю.

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