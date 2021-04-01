В Москве провели свыше 20 млн ПЦР-тестов на COVID-19

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве, их берут у людей с симптомами ОРВИ и пневмонией, а также у проживающих с заразившимися. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Всего в Москве провели более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Несмотря на то, что сейчас ситуация менее напряженная, качественное массовое тестирование по-прежнему остается неотъемлемым элементом борьбы с пандемией", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в городе открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Кроме того, тесты на коронавирус в обязательном порядке берутся у горожан с признаками ОРВИ, у пациентов с пневмонией, а также у всех, кто живет вместе с больными COVID-19. Тестирование на коронавирус - обязательное условие для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.

Взрослые москвичи могут бесплатно сдать анализ на коронавирусную инфекцию методом ПЦР по предварительной записи в одной из 162 поликлиник. Для детей открыты процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках. Результаты исследований будут доступны в электронной медицинской карте жителя на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.Инфо" в течение трех дней с момента сдачи анализа.