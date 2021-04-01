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Пандемия COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора прогнозирует окончание эпидемии COVID-19 в России к августу

По прогнозам Виктора Малеева, заболеваемость коронавирусной инфекцией летом может снизиться до сотен или единичных случаев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев считает, что в России эпидемия коронавируса может прекратиться к августу.

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"Эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу 2021 года, так как многие люди будут иметь иммунитет", - приводятся слова Малеева в сообщении, размещенном в Instagram ведомства.

Он отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией летом может снизиться до сотен или единичных случаев, учитывая сезонность вируса, эпидемический потенциал летом прекратится.

В то же время в связи с возвращением людей из отпусков к осени возможен некоторый подъем заболеваемости.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 129 млн человек, более 2,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 554 264 случая заражения, выздоровели 4 176 419 человек, умерли 99 233. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
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